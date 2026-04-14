Editorial
കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിലും ജാതി മതിലുകള്
ഒരു വിദ്യാര്ഥിയുടെയോ കുടുംബത്തിന്റെയോ മാത്രം പ്രശ്നമായി കാണരുത് ജിതിന്റെ മരണം. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയിലെ മാറാവ്യാധിയുടെ ലക്ഷണമായി കണ്ട്, ഭാവിയില് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും ഇത്തരമൊരു സംഭവം ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സമത്വത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയെയും കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദത്തിനു നേരെ ഉയരുന്ന ചോദ്യമാണ് കണ്ണൂര് അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡി. കോളജില് നിതിന് രാജ് എന്ന വിദ്യാര്ഥി ജാതി അധിക്ഷേപത്തെച്ചൊല്ലി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം. നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് തളയ്ക്കാനാകാതെ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഇന്നും വിവിധ രൂപേണ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട് ജാതിവിവേചനമെന്നാണ് ഈ സംഭവം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ജാതി വിവേചനങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട അധ്യാപകര് തന്നെയാണ് നിതിന് രാജിനെ ജാതിയുടെ പേരില് അധിക്ഷേപിച്ചതും നിന്ദിച്ചതുമെന്ന വസ്തുത പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. നിറത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരില് അധ്യാപകര് വിഡ്ഢിയെന്നും പട്ടിയെന്നും അധിക്ഷേപിക്കുകയും മറ്റു വിദ്യാര്ഥികളുടെ മുമ്പില് വെച്ച് അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് നിതിന് പുറത്തുവിട്ട ശബ്ദസന്ദേശത്തില് പറയുന്നത്.
മിടുക്കനായ ഒരു വിദ്യാര്ഥിക്ക് പഠനകാലത്തുടനീളം ജാതീയതയുടെ പേരില് പരിഹാസങ്ങളും വിവേചനങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നുവെന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പരസ്യമായ അധിക്ഷേപത്തിനും വിവേചനത്തിനുമപ്പുറം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകരും മേധാവികളും തങ്ങളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാര്ഥികളെ പരോക്ഷമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയും വ്യാപകമാണ്. ഇന്റേണല് മാര്ക്ക് കുറയ്ക്കുക, പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകളില് മനപ്പൂര്വം തോല്പ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവ അധ്യാപകരുടെ പരോക്ഷമായ ജാതിവിവേചനത്തിനുള്ള മാര്ഗങ്ങളാണ്.
എം ജി സര്വകലാശാലയിലെ ദീപ പി മോഹനന്റെ ജാതീയതക്കെതിരായ പോരാട്ടം ഏറെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചു പറ്റിയതാണ്. വര്ഷങ്ങളോളം തന്റെ ഗവേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയ കോളജ് അധികൃതരുടെ ജാതി മേധാവിത്വ ചിന്തക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടിവന്നു ഈ വിദ്യാര്ഥിനിക്ക്. മെഡിക്കല്, എന്ജിനീയറിംഗ് കോളജുകളില് സംവരണ ക്വാട്ടയില് എത്തുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് മതിയായ പ്രാവീണ്യമില്ലെന്ന അധ്യാപകരുടെയും സര്വകലാശാല അധികൃതരുടെയും മുന്വിധിയായിരുന്നു ദീപ പി മോഹനനെതിരെയുള്ള വിവേചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം. നിതിന് രാജിനും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരില് നിന്ന് ഇത്തരം തടസ്സങ്ങള് അനുഭവപ്പെട്ടതായി കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. പഠനമുറിയിലും ലാബിലും ഹോസ്റ്റലിലും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഈ വിവേചനം ഒരു വിദ്യാര്ഥിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം എത്രത്തോളം തകര്ക്കുമെന്ന് അധികാരികള് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കേവലം വൈകാരിക പ്രശ്നമല്ല ഇത്, പൗരന്റെ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നു കയറ്റമാണ്.
ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോള് അയാളുടെ മാനസിക ബലഹീനതയെക്കുറിച്ചാണ് സമൂഹം സംസാരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് അധ്യാപകരില് നിന്നും സഹപാഠികളില് നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട പിന്തുണക്കു പകരം പരിഹാസവും വിവേചനവുമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കില് അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാനസികാഘാതം കഠിനമായിരിക്കും. ശരീരത്തിനേല്ക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളേക്കാള് ചിലപ്പോള് മാരകമായിരിക്കും മനസ്സിലേല്ക്കുന്ന ആഘാതങ്ങള്. പ്രത്യേകിച്ചും വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്ന യുവപ്രായത്തില് ഏല്ക്കുന്ന പരിഹാസങ്ങളും നിന്ദയും അധിക്ഷേപവും മനസ്സിനെ വല്ലാതെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടെ ആത്മവിശ്വാസം തകരുകയും സമൂഹവുമായി കൂടുതല് അകലാന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടെയാണ് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. “ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ലെ’ന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രായോഗിക നടപടികള് കൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് വര്ധിച്ചു വരുന്ന ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ഡല്ഹി ആസ്ഥാനമായ “ഇന്സൈറ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്’ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. ക്യാമ്പസുകളിലെ ജാതി വിവേചനം തടയാന് യു ജി സിയും കോടതികളും വിവിധ കമ്മിറ്റികളും സമര്പ്പിച്ച നിര്ദേശങ്ങള് പാലിക്കുന്നതിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച പരാതികള് പരിഹരിക്കുന്നതിലും സ്ഥാപന അധികൃതര് കാണിക്കുന്ന വീഴ്ചയും അനാസ്ഥയുമാണ് ആത്മഹത്യ കൂടുന്നതിന് കാരണമെന്നാണ് പഠന റിപോര്ട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത്തരം സര്വകലാശാലകള്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതില് യു ജി സിയും പരാജയമാണ്. ഗുരുതര കേസുകളില് പോലും അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകളെ നിയമിക്കുന്നതില് ഒതുങ്ങുന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ നടപടി. കുറ്റക്കാരായ സ്ഥാപന മേധാവികള്ക്കോ അധ്യാപകര്ക്കോ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കോ എതിരായ നിയമ നടപടി അപൂര്വമാണ്. ഓരോ കോളജിലും പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ട എസ് സി/എസ് ടി സെല്ലുകള് കടലാസുകളില് മാത്രം ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും.
ഒരു വിദ്യാര്ഥിയുടെയോ കുടുംബത്തിന്റെയോ മാത്രം പ്രശ്നമായി കാണരുത് ജിതിന്റെ മരണം. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയിലെ മാറാവ്യാധിയുടെ ലക്ഷണമായി കണ്ട്, ഭാവിയില് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും ഇത്തരമൊരു സംഭവം ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്റേണല് മാര്ക്കുകളും പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകളിലെ പ്രകടനവും അധ്യാപകരുടെ മാത്രം വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നതിനു പകരം കൂടുതല് സുതാര്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ജാതി അധിക്ഷേപത്തിന്റെ പേരിലല്ല, കടബാധ്യതയുടെ പേരിലാണ് ജിതിന്റെ ആത്മഹത്യയെന്ന പ്രചാരണം വ്യാപകമാണ്. നിയമനടപടികള് നേരിടുന്ന മെഡിക്കല് കോളജിലെ അധ്യാപകരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ ഈ പ്രചാരണമെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളില് നേരത്തേ ഇത്തരം “കഥകള്’ വഴി കേസുകള് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില് അന്വേഷണം നിഷ്പക്ഷമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് ശക്തമായ ജനകീയ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്.