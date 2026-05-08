മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വി ഡി സതീശനെ പിന്തുണച്ച് പ്രചാരണം; ഇടുക്കിയില് നാല് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കള്ക്കെതിരെ നടപടി
ഹൈക്കമാന്ഡ് നിര്ദേശം ലംഘിച്ച് പരസ്യമായി പ്രകടനം നടത്തിയതിനാണ് നടപടി.
ഇടുക്കി | മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വി ഡി സതീശനെ പിന്തുണച്ച് പ്രചാരണം നടത്തിയതിന് ഇടുക്കിയില് നാല് നേതാക്കള്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഡി സി സി. കോണ്ഗ്രസ്സില് മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേതാക്കള്ക്കിടയിലെ മത്സരം എല്ലാ പരിധിയും വിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടെയാണിത്. ഹൈക്കമാന്ഡ് നിര്ദേശം ലംഘിച്ച് പരസ്യമായി പ്രകടനം നടത്തിയതിനാണ് നടപടി.
ഡി സി സി ജനറല് സെക്രട്ടറി വി ഇ താജുദ്ദീന്, വെസ്റ്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് ബാബു, കര്ഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോയ് മൈലാടി എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡി സി സിയുടെ നിയുക്ത പദവികളില് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാത്യുവാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ആരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്സില് സജീവ ചര്ച്ച തുടരുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് നാല് ദിവസമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാന് പാര്ട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്തെത്തിയ എ ഐ സി സി നിരീക്ഷകരായ മുകുള് വാസ്നിക്, അജയ് മാക്കന് എന്നിവര് എം എല് എമാരുടെ നിലപാടറിഞ്ഞ് ശേഷം ഹൈക്കമാന്ഡിന് റിപോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തില് ഡല്ഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചര്ച്ചകള് തുടരുകയാണ്.