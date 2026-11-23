ആത്മായനം
ഇനിയും കടിയേൽക്കണമെന്നാണോ?
തെറ്റുകളുടെ ആവർത്തനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ബലഹീനമാക്കും. പൈശാചികത ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി നശിക്കും. പിന്നീട് എത് ദുഷ്കൃത്യത്തിനും അവനെ എളുപ്പം വീഴ്ത്താൻ സാധിക്കും. ലജ്ജയില്ലായ്മയാണ് തെറ്റിലേക്കുള്ള വീണ്ടുമുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. അല്ലാഹു എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്; ഒപ്പം പരിസരത്തുള്ള ജൈവ-നിർജീവ സൃഷ്ടികളും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് സാക്ഷിയാകുന്നുണ്ട്.
കൊത്ത് കിട്ടിയ മാളത്തിൽ വീണ്ടും കൈ കടത്താൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുമോ? വിവേകികൾ അങ്ങനെയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് ഒരു മാളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമതും ദംശനമേൽക്കാത്തവരാണെന്ന് തിരുനബി(സ) പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതിൽ വീണ്ടും പോയി പെടാനോ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത വീഴ്ചയെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനോ വിശ്വാസി ശ്രമിക്കില്ല. കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവന് എപ്പോഴും കരുതലുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അബദ്ധങ്ങളും അവന് പുതിയ ബോധ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിവുകളും പരിവർത്തനങ്ങളും നൽകും. ഇതൊന്നും ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ മനുഷ്യർ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത്.
തെറ്റുകളുടെ ആവർത്തനം അവനെ കൂടുതൽ താഴ്ചകളിലേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നു. തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എമർജൻസി എക്സിറ്റുകൾ മതം നമുക്ക് മുന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് തൗബ. തെറ്റുകളിലേക്ക് ഇനിയൊരു മടക്കമില്ലെന്ന അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കലാണത്. തൗബ ചെയ്തിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കെത്തുന്നതിൽ സാരമായ പരിക്കുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിന് വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതിന്റെ സിഗ്നലാണത്.
മുന്നിൽ കുഴിച്ചുവെച്ചത് തന്നെ തള്ളിയിടാനുള്ള പെരുങ്കുഴിയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ചപ്പും ചവറും നിറഞ്ഞ വഴിയേ മുന്നോട്ടുള്ള നടത്തം എത്ര ബുദ്ധിശൂന്യവും അപകടകരവുമാണ്!? ഉപദേശങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പും ഓർമപ്പെടുത്തലും എത്രകേട്ടാലും പാഠം പഠിക്കാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കുള്ള ധൈര്യം അപഹാസ്യമാണ്. അവരോടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശാസിക്കുന്നത്: “തന്റെ നാഥന്റെ വചനങ്ങൾ മുഖേന ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതിൽ പിന്നെ, അതിൽ നിന്നകന്നു കഴിയുന്നവനേക്കാൾ അതിക്രമി ആരുണ്ട്?!. നിശ്ചയം, നാം ദുർനടപ്പുകാരെ പിടികൂടുന്നുണ്ട്.’ (വി. ഖു. 32/22)
നല്ലതും ചീത്തയും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തേക്കാളും സങ്കേതങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. തിന്മകൾ ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ എമ്പാടുമുള്ള പോലെ നന്മചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും കുറേയധികമുണ്ട്. പക്ഷേ, നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പിഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തിരുത്തുന്നതിന് പകരം പിഴവ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു.
കൂട്ടരേ… നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എത്ര നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട്?! നമുക്കേറെ പ്രയോജനമാകുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ, വിവരങ്ങൾ. പക്ഷേ, കാണുന്നത് പ്രയോജനമില്ലാത്തത്, തെറ്റായ വികാരത്തെ ഇളക്കുന്നത്, സമയം വെറുതെ കളയുന്നത്, സമാധാനം കെടുത്തുന്നത്. കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ബോധമുണരും. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമയത്തെക്കുറിച്ചും ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള പണികളെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരും. എന്നിട്ടോ, മാറില്ല. കൊത്ത് കിട്ടിയ പൊത്തിൽ വീണ്ടും കൈ തിരുകും. ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിഷമേൽക്കുന്ന ശരീരമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാകരുത്. തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് ശീലിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലും തോലും മജ്ജയും രക്തവും ദുശ്ശീലങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയാകരുത്. വീണിടത്ത് വീണ്ടും വീഴരുത്. വീണതിന്റെ വേദന നമ്മെ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരാക്കി മാറ്റണം. ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മനസ്സുറപ്പ് ഇടക്കിടെ ശരിപ്പെടുത്തണം.
സ്നേഹിതരേ… തെറ്റുകളുടെ ആവർത്തനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ബലഹീനമാക്കും. പൈശാചികതക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി നശിക്കും. പിന്നീട് എത് ദുഷ്കൃത്യത്തിനും അവനെ എളുപ്പം വീഴ്ത്താൻ സാധിക്കും. ലജ്ജയില്ലായ്മയാണ് തെറ്റിലേക്കുള്ള വീണ്ടുമുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. അല്ലാഹു എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്; ഒപ്പം പരിസരത്തുള്ള ജൈവ-നിർജീവ സൃഷ്ടികളും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് സാക്ഷിയാകുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നമുക്കെതിരെ സാക്ഷിയാകുമെന്ന ബോധമുണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ വിവേകത്തെ നമ്മുടെ ഇച്ഛ അതിജയിക്കുന്നു. കഷ്ടം…നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തോൽക്കുന്നു. നമ്മെ തോൽപ്പിക്കാൻ എത്ര സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തുമാണ് നാം ചെലവിടുന്നത്?.
കൂട്ടരേ.. സൂറ: ഹദീദിന്റെ ചോദ്യം നമ്മെ ഇനിയുമിനിയും ചിന്തിപ്പിക്കണം:
“അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകളിലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സത്യത്തിലും ഹൃദയം ഭയപ്പെട്ട് വിനയാന്വിതരാകാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് സമയമായില്ലേ?’ നമുക്കൊന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്താലോ; ഇനിയും ആ പൊത്തിൽ നിന്ന് കടി യേൽക്കാൻ ഞാനില്ലെന്ന്.
Content Highlights: The reflection draws on the Hadith against repeating mistakes and the concept of tawbah as a firm step away from wrongdoing. It warns against wasting time on distracting phone content and losing spiritual vigilance despite abundant guidance. Quoting Surah Hadeed, it calls believers to humility and remembrance of Allah.