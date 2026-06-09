Connect with us

Kerala

നോര്‍ക്കയുടെ ഡയറക്ടറായി ആസിഫ് കെ യൂസഫ് ചുമതലയേറ്റു

ലോക കേരള സഭ ഡയറക്ടര്‍ കൂടിയാണ്.

Published

Jun 09, 2026 7:26 pm |

Last Updated

Jun 09, 2026 7:26 pm

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പായ നോര്‍ക്കയുടെ ഡയറക്ടറായും നോര്‍ക്ക റൂട്ട്‌സ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായും ആസിഫ് കെ യൂസഫ് ഐ എ എസ് ചുമതലയേറ്റു.

നിലവില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായും 2024 നവംബര്‍ 16 മുതല്‍ കേരള കോ-ഓപറേറ്റീവ് മില്‍ക്ക് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷന്‍ (മില്‍മ) മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

ലോക കേരള സഭ ഡയറക്ടര്‍ കൂടിയാണ് ആസിഫ് കെ യൂസഫ്. 2016 ബാച്ചിലെ ഇന്ത്യന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസ് കേരള കേഡര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അദ്ദേഹം എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ്.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

നോര്‍ക്കയുടെ ഡയറക്ടറായി ആസിഫ് കെ യൂസഫ് ചുമതലയേറ്റു

International

യുക്രൈനില്‍ റഷ്യയുടെ ഡ്രോണ്‍, മിസൈല്‍ ആക്രമണം; ഗര്‍ഭിണി ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ചുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

National

ഇന്ത്യ 12 ആണവ പടക്കോപ്പുകൾ സജ്ജമാക്കിയതായി സിപ്രി റിപ്പോർട്ട്; പ്രതിരോധ നയത്തിൽ വലിയ മാറ്റം

Kerala

യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാക്കളെ മര്‍ദിച്ച കേസ്; മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ജാമ്യം

Educational News

പോപുലറാണ് പോളിടെക്‌നിക്

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ കനത്ത മഴയില്‍ കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞുവീണു

International

ട്രംപിന്റെ വിലക്കിനും പുല്ലുവില; ലബനാനില്‍ ആക്രമണം തുടര്‍ന്ന് ഇസ്‌റാഈല്‍