Editorial
മതംമാറ്റ നിരോധന നിയമം: ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ കോടതി
ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിനേല്പ്പിക്കുന്ന മാരക മുറിവാണ് മതം മാറ്റം തടയാന് അധികാരത്തിന്റെ വടി പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രവണത. ഒരു മതവും നിര്ബന്ധിതമോ പ്രലോഭന മാര്ഗേണയുള്ളതോ ആയ മതം മാറ്റങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല.
കള്ളക്കേസില് കുടുക്കി മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാന് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണ് ബി ജെ പി ആധിപത്യത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സര്ക്കാറുകള് നടപ്പാക്കിയ മതപരിവര്ത്തന നിരോധന നിയമങ്ങളെന്ന് നേരത്തേ പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ്. ഇതിനെ ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഉത്തര്പ്രദേശിലെ മതപരിവര്ത്തന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഉത്തരവും നിരീക്ഷണവും. കേസ് റദ്ദാക്കുക മാത്രമല്ല, ക്രിമിനല് നിയമങ്ങള് നിഷ്കളങ്കരെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളായി പ്രയോഗിക്കുന്ന യോഗി സര്ക്കാറിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിക്കുകയും ചെയ്തു ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി പര്ദിവാല, ജസ്റ്റിസ് മനോജ് മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങുന്ന സുപ്രീം കോടതി ബഞ്ച്.
2022ലെ പെസഹവ്യാഴ ദിനത്തില് ഇവാഞ്ചലിക്കല് ചര്ച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയില് നടന്ന ചടങ്ങില് 90 ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മതപരിവര്ത്തനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് നേതാവ് ഹിമാന്ഷു ദീക്ഷിത് നല്കിയ പരാതിയിലാണ് കേസ്. പണം നല്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്കി പ്രലോഭിപ്പിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുമാണ് മതം മാറ്റിയതെന്നാണ് പരാതി. പ്രയാഗ് രാജിലെ ഹിഗിന്ബോട്ടം കാര്ഷിക സാങ്കേതിക സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരെ പ്രതിചേര്ത്താണ് യു പിയില് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള “നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവര്ത്തന നിരോധന നിയമം -2021′ പ്രകാരം കേസ് ഫയല് ചെയ്തത്. എന്നാല് സംഭവം നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 2022 ഏപ്രില് 14ന് മതപരിവര്ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആരും തന്നെ ചടങ്ങ് നടന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവരാരും നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവര്ത്തനത്തിന് വിധേയരായിട്ടില്ലെന്നും വിചാരണയില് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് കോടതി കേസ് തള്ളുകയായിരുന്നു.
രാജ്യത്ത് മതപരിവര്ത്തനം ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തില് നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിലേക്കാണ് മാറ്റം കൂടുതലും. ഇതാണ് ഹിന്ദുത്വരെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത്. ഉത്തര് പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്, ഗുജറാത്ത്, ഛത്തീസ്ഗഢ് തുടങ്ങി രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി ആധിപത്യത്തിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങള് മതപരിവര്ത്തന നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലമിതാണ്. സംഘ്പരിവാറിന്റെ “ഒരു രാജ്യം, ഒരു സംസ്കാരം, ഒരു മതം’ എന്ന ഫാസിസ ആശയത്തെ ആധാരമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ നിയമങ്ങള്. പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയുമുള്ള മതപരിവര്ത്തനം തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് വാദമെങ്കിലും സ്വമേധയാ നടക്കുന്ന മതംമാറ്റങ്ങളെയും കള്ളക്കേസില് കുടുക്കിയും അക്രമത്തിന്റെ മാര്ഗമുപയോഗിച്ചും തടയുന്നു. ഈ നിയമത്തിന് കീഴില് രാജ്യത്തുടനീളം മതന്യൂനപക്ഷ നേതാക്കള്ക്കും പ്രവര്ത്തകര്ക്കുമെതിരെ കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
യുനൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യന് ഫോറം പുറത്തുവിട്ട റിപോര്ട്ട് പ്രകാരം 2020-23 കാലയളവില് ഉത്തര് പ്രദേശില് മാത്രം ഇത്തരം 154 കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവില് നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവര്ത്തനം ആരോപിച്ച് 398 പേര് ജയിലില് അടക്കപ്പെട്ടതായും റിപോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മതപരിവര്ത്തന നിരോധന നിയമങ്ങള് മതപരിവര്ത്തനത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് നല്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതായി അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായ അന്താരാഷ്ട്ര മതസ്വാതന്ത്ര്യ കമ്മീഷന് 2023 മാര്ച്ചില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപോര്ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയായ “യൂനിവേഴ്സല് ഡിക്ലറേഷന് ഓഫ് ഹ്യൂമന് റൈറ്റ്’ (യു ഡി എച്ച് ആര്) അനുഛേദം 18 പ്രകാരം ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തില് വിശ്വസിക്കാനും ആചരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പ് നല്കുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉടമ്പടിയില് ഒപ്പ് വെച്ച രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. മതം മാറ്റം മൗലികാവകാശമാണെന്ന് ബിജോയ് ഇമ്മാനുവേല് കേസ്, ഹാദിയ കേസ് തുടങ്ങി നിരവധി കേസുകളില് സുപ്രീം കോടതിയും വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.
മതവും വിശ്വാസവും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവുമായി ഒട്ടിച്ചേര്ന്നതാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിനേല്പ്പിക്കുന്ന മാരക മുറിവാണ് മതം മാറ്റം തടയാന് അധികാരത്തിന്റെ വടി പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രവണത. ഒരു മതവും നിര്ബന്ധിതമോ പ്രലോഭന മാര്ഗേണയുള്ളതോ ആയ മതം മാറ്റങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. “മതവിശ്വാസത്തില് ബലപ്രയോഗമില്ലെ’ന്ന് ഖുര്ആന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. മറ്റു മതങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങള് പരിശോധിച്ചാലും മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള പരിവര്ത്തനത്തെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് കാണാം. അഥവാ ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും കാര്യലാഭത്തിനായി മതം മാറിയാല് തന്നെ അത് തടയാന് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയില് ഭരണകൂടങ്ങള്ക്ക് അവകാശമില്ല. ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണത്.
സംസ്ഥാനങ്ങള് നടപ്പാക്കിയ മതപരിവര്ത്തന നിരോധന നിയമങ്ങള് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്കുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും അതിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത പരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും ‘സിറ്റിസണ് ഫോര് ജസ്റ്റിസ് ആന്ഡ് പീസ്’ ഫയല് ചെയ്ത ഹരജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇതടിസ്ഥാനത്തില് മതപരിവര്ത്തന നിരോധന നിയമം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് വിശദീകരണം തേടി നോട്ടീസയച്ചിരിക്കുകയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആര് ഗവായ്്, ജസ്റ്റിസ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രന് എന്നിവരടങ്ങുന്ന കോടതി ബഞ്ച്. നാലാഴ്ചക്കകം മറുപടി നല്കണമെന്നാണ് സെപ്തംബര് മധ്യത്തില് അയച്ച നോട്ടീസില് ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഇതുവരെയും ഒരു സംസ്ഥാനവും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. സ്വമേധയാ ഉള്ള മതപരിവര്ത്തനവും നിര്ബന്ധിത പരിവര്ത്തനവും തമ്മിലുള്ള വേര്തിരിവ് വളരെ നേര്ത്തതാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള് പ്രകാരം സ്വമേധയാ ഉള്ള നിയമപരമായ മതപരിവര്ത്തനത്തിലും പ്രലോഭനവും ബലപ്രയോഗവും ആരോപിക്കാന് സാധിക്കും. ഇക്കാര്യത്തില് വ്യക്തത ആവശ്യമാണ്. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം, മത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയില് ഊന്നിയുള്ള ഭരണഘടനാദത്തമായ പരിഹാരമാണ് കോടതിയില് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.