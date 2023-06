ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും കടത്തിയ നൂറിലധികം പുരാവസ്തുക്കള്‍ അമേരിക്ക തിരിച്ചുതരും : മോദി

വാഷിംഗ്ടണ്‍ | ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നൂറിലധികം പുരാവസ്തുക്കള്‍ മടക്കി നല്‍കാന്‍ അമേരിക്ക ഒരുങ്ങുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അറിയിച്ചു. റൊണാള്‍ഡ് റീഗന്‍ സെന്ററില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് മോദി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

കവര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട നൂറിലധികം പുരാവസ്തുക്കള്‍ ഇന്ത്യക്ക് മടക്കിത്തരാനുള്ള അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ ഞാന്‍ സന്തോഷവാനാണ്. അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും മോദി അറിയിച്ചു. ശരിയോ തെറ്റോ ആയ വഴികളിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ പുരാവസ്തുക്കള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അത് തിരിച്ചു തരാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക അടുപ്പത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. 2022ല്‍ 307 പുരാവസ്തുക്കള്‍ അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മടക്കി നല്‍കിയിരുന്നു.

#WATCH | PM Narendra Modi tells the Indian diaspora, “I am happy that the American government has decided to return more than 100 antiquities of India that were stolen from us. These antiquities had reached the international markets. I express my gratitude to the American… pic.twitter.com/2CLumxex3Y

— ANI (@ANI) June 24, 2023