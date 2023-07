നിലമ്പൂര്‍ | നിലമ്പൂര്‍ ഗവ. ഐ ടി ഐ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പ്ലസ്ടു/ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്കായി തൊഴിലധിഷ്ഠിത പ്ലേസ്‌മെന്റ് സപ്പോര്‍ട്ടോടു കൂടിയ Air cargo shipping and logistics management, diploma in financial accounting and taxation കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 7510481819.