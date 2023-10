വിലാസം ശരിയാണ്...

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിതരണ ശൃംഖലയാണ് തപാല്‍ സംവിധാനം. ഇന്റര്‍നെറ്റ് വളരെ വ്യാപകമായ ആധുനിക കാലത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ആശയവിനിമയ മാര്‍ഗമാണ് തപാല്‍. ആ ഓര്‍മ ദിവസമാണ് ഒക്ടോബര്‍ ഒന്പത്- ലോക തപാല്‍ദിനം. 1874ല്‍ യൂനിവേഴ്സല്‍ പോസ്റ്റല്‍ യൂനിയന്‍ സ്ഥാപിതമായതിന്റെ ഓര്‍മക്കായാണ് തപാല്‍ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്‍ഡിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ബേണിലാണ് യൂനിയന്‍ സ്ഥാപിതമായത്.

1874 ഒക്ടോബര്‍ ഒന്പതിന് ബേണില്‍ വെച്ച് 22 രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി പ്രകാരം രൂപം കൊണ്ട സംഘടനയാണ് യൂനിവേഴ്സല്‍ പോസ്റ്റല്‍ യൂനിയന്‍. ഇന്ന് ആഗോള തലത്തില്‍ 192 രാജ്യങ്ങള്‍ യൂനിവേഴ്സല്‍ യൂനിയനിന്റെ കീഴിലുണ്ട്. 1976ല്‍ ഇന്ത്യയും ഈ സംഘടനയില്‍ അംഗത്വമെടുത്തു. 1969ല്‍ ജപ്പാനിലെ ടോക്യോവില്‍ ചേര്‍ന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തപാല്‍ യൂനിയനിന്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് തപാല്‍ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ‘Together for trust: Collaborating for a safe and connected future’ അഥവാ ‘വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച്: സുരക്ഷിതവും ബന്ധിതവുമായ ഭാവിക്കായി സഹകരിക്കുന്നു’ എന്നതാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ലോക തപാല്‍ദിന സന്ദേശം.

ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍ ദിനം

ലോക തപാല്‍ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലും എല്ലാ വര്‍ഷവും ഒക്ടോബര്‍ ഒന്പത് മുതലുള്ള ഒരു ആഴ്ച തപാല്‍ വാരമായി ആചരിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ഒക്ടോബര്‍ പത്തിന് ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍ ദിനമായും ആചരിക്കുന്നു. 1854ല്‍ ലോര്‍ഡ് ഡല്‍ഹൗസിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിന് തപാല്‍ സംവിധാനം വലിയ സ്വാധീനം നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ വിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള തപാല്‍ വകുപ്പാണ് ഇന്ത്യന്‍ തപാലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 1,55,618 തപാല്‍ ഓഫീസുകള്‍ ഉള്ള ഇന്ത്യയെ 23 പോസ്റ്റല്‍ സര്‍ക്കിളുകളായി വേര്‍തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പോസ്റ്റല്‍ സര്‍ക്കിളിനെയും ഒരു ചീഫ് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റര്‍ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ആധുനിക കാലത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ സേവനങ്ങളായും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് പാക്കേജുകളായും പുതിയ കാലത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍. കൊവിഡ് കാലത്ത് മരുന്നുകളും, കൊവിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളും മറ്റു പാക്കേജുകളും നിശ്ചിത ഇടങ്ങളില്‍ എത്തിക്കാന്‍ തപാല്‍ മേഖല വളരെയധികം സഹായകരമായിരുന്നു.

പിന്‍കോഡ് സംവിധാനം

1.ഇന്ത്യയിലെ തപാല്‍ സംവിധാനത്തെ സുഖകരമാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് പിന്‍കോഡ്.

2.പിന്‍കോഡിന്റെ പൂര്‍ണനാമം Postal Index Number എന്നാണ്.

3.വിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശ്രീറാം ബിക്കാജി വെലങ്കറാണ് പിന്‍കോഡ് സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചത്.

4.1972 ആഗസ്റ്റ് 15നായിരുന്നു അവതരണം.

5.പിന്‍കോഡിന്റെ ആദ്യ അക്കം ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങളെയും രണ്ടാം അക്കം ഉപപ്രദേശങ്ങളെയും മൂന്നാം അക്കം ജില്ലകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

6.അവസാന മൂന്ന് അക്കങ്ങള്‍ തപാല്‍ ഓഫീസുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.