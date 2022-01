ചെന്നൈ | ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരം സെയ്‌ന നെഹ്വാളിനെ ട്വിറ്ററില്‍ ആക്ഷേപിച്ചുവെന്ന ആരോപണം നേരിട്ട് നടന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ്. പഞ്ചാബില്‍ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സുരക്ഷയിലുണ്ടായ വീഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച സെയ്‌നയുടെ ട്വീറ്റിനുള്ള മറുപടിയിലെ പ്രയോഗമാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ പ്രശ്‌നമാക്കിയത്. ലോകത്തെ മികച്ച കോക്ക് ചാംപ്യന്‍ എന്നായിരുന്നു സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ മറുപടി ട്വീറ്റ്.

ഇതിലെ കോക്ക് എന്ന പദം ദ്വയാര്‍ഥ പ്രയോഗമാണെന്നാണ് വിമര്‍ശകരുടെ വാദം. ബാഡ്മിന്റണില്‍ കോക്ക് പ്രധാനമാണ്. ഇതുദ്ദേശിച്ചാണ് സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ പ്രയോഗമെങ്കിലും ലൈംഗിക ചുവയോടെയാണെന്ന് ചില ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, താന്‍ ദ്വയാര്‍ഥമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലെന്നും സിദ്ധാര്‍ഥ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. കെട്ടുകഥ എന്നര്‍ഥം വരുന്ന കോക്ക് ആന്‍ഡ് ബുള്‍ എന്ന പ്രയോഗത്തെയാണ് താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് തടയണമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Subtle cock champion of the world… Thank God we have protectors of India. 🙏🏽

This is the filth that Bollywood celebrates while sermonising everyone else about feminism, respect for women, freedom of expression, independent women with opinions of their own and what not.

You’re a scum @Actor_Siddharth. pic.twitter.com/ENNYSmpAcC

— वरदा मराठे (@Varada_M) January 10, 2022