മുംബൈ \ ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം കടലിലെ പാറക്കെട്ടിലിരിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ മക്കള്‍ പകര്‍ത്തവെ തിരയില്‍പ്പെട്ട് യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഇരുപത്തിയേഴുകാരിയായ ജ്യോതി സോനാര്‍ ആണ് മരിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബാന്ദ്ര ഫോര്‍ട്ടില്‍ ഈ മാസം 9നുണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

ജ്യോതിയും ഭര്‍ത്താവ് മുകേഷും പാറക്കെട്ടിലിരുന്ന് ചിത്രമെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. പാറക്കെട്ടിലിരുന്ന ഇവരുടെ മേല്‍ വലിയ തിരയടിച്ചതും നിലതെറ്റി വീഴുകയായിരുന്നു.ഇവരുടെ മക്കള്‍ തന്നെയാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.മുകേഷിനെ പാറക്കെട്ടില്‍ നിന്നവരിലൊരാള്‍ പിടിച്ചു കയറ്റിയെങ്കിലും ജ്യോതിയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തുടര്‍ന്ന് പൊലീസും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി തിരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. പിറ്റേദിവസം നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ജ്യോതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

A 27-year-old woman drowned in the sea at Bandstand in Bandra, Mumbai. This incident occurred on Sunday evening, July 9th. The woman was taking a selfie with her husband on a rock near the shore when a big wave came, sweeping her away into the water. @indiatvnews pic.twitter.com/rzxxI1RBC3

— Suraj Ojha (@surajojhaa) July 16, 2023