മകന്റെ കോളജ് ഫീസ് അടക്കാന്‍ നഷ്ടപരിഹാരത്തുകക്കായി മാതാവ് ബസിന് മുന്നില്‍ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

സേലം | മകന്റെ കോളജ് ഫീസ് അടക്കാന്‍ പണം കണ്ടെത്താനായി ബസിന് മുന്നില്‍ ചാടിയ മാതാവിന് ദാരുണാന്ത്യം.തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സേലത്താണ് സംഭവം. കലക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പാപ്പാത്തി(45) എന്ന യുവതിയാണ് മിരിച്ചത്. തന്റെ മരണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുക കൊണ്ട് മകന്റെ കോളജ് ഫീസ് അടക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇവര്‍ ഈ കടുംകൈ ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാറില്‍ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് ഇവര്‍ ഇതിന് മുതിര്‍ന്നത്.ഇവര്‍ ബസിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ജൂണ്‍ 28 നാണ് പാപ്പാത്തി ബസിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടിയത്. സംഭവത്തില്‍ ബസ് ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. അതേ ദിവസം തന്നെ, മറ്റൊരു ബസിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടാനും ഇവര്‍ ശ്രമം നടത്തി.എന്നാല്‍ ബസിനുപകരം ഇരുചക്രവാഹനമാണ് യുവതിയെ ഇടിച്ചത്. കാര്യമായി ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം മറ്റൊരു ബസിന് മുന്നിലേക്ക് ഇവര്‍ ചാടുകയുമായിരുന്നു.

A Women allegedly killed herself by coming under a bus to arrange money for her son’s education in Tamil Nadu.

She was working as a ‘safai karmachari’ (cleaning staff) at the Collector’s office in Salem district.

pic.twitter.com/nwLrd4TxS5

— Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) July 18, 2023