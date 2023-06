കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ തീപിടുത്തം

കൊൽക്കത്ത | കൊൽക്കത്തയിലെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ തീപിടുത്തം. ചെക്ക്-ഇൻ ഏരിയ പോർട്ടൽ ഡിയിൽ രാത്രി 9:12 നാണ് തീയും പുകയും ഉയർന്നത്. രാത്രി 9:40 ഓടെ തീ പൂർണമായും അണച്ചതായി എയർപ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചതായും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ചെക്ക്-ഇൻ ഏരിയയിൽ പുക സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ ചെക്ക്-ഇൻ നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചുവെങ്കിലും അൽപസമയത്തിനകം പുനരാരംഭിച്ചതായു അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം അറിവായിട്ടില്ല.

Massive fire reported inside Dumdum Airport in Kolkata.All passengers being evacuated. 5 Fire tenders have rushed to the spot. #DumdumAirport pic.twitter.com/wgT6ik4bJ3

— Jan Ki Baat (@jankibaat1) June 14, 2023