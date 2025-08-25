Connect with us

Kozhikode

അൽ മൗലിദുൽ അക്ബറിന് ധന്യമായ തുടക്കം

സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് ഇ സുലൈമാൻ മുസ്‌ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ മീലാദ് സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

Published

Aug 25, 2025 8:54 am |

Last Updated

Aug 25, 2025 9:52 am

നോളജ് സിറ്റി| അൽ മൗലിദുൽ അക്ബറിന് മർകസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ ജാമിഉൽ ഫുതൂഹ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിൽ തുടക്കം. പുലർച്ചെ അഞ്ചു മുതൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മൗലിദ് സംഗമത്തിന് രാജ്യത്തിൻറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കാൽ ലക്ഷത്തോളം വിശ്വാസികളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമസ്തയുടെ സമുന്നത നേതാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സാരോപദേശങ്ങളും പ്രമുഖ സാദാത്തുക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും വിവിധ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനങ്ങളുടെ ആലാപനങ്ങളും മൗലിദുകളുടെ പാരായണവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് ഇ സുലൈമാൻ മുസ്‌ല്യാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ മീലാദ് സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തി. സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി, സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് തുറാബ് സഖാഫി, സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി, ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി സംബന്ധിച്ചു. ജനപ്രതിനിധികളും വ്യവസായിക- മത- സാമൂഹിക- രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പാര്‍ട്ടി പുറന്തള്ളിയ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എം എല്‍ എ സ്ഥാനത്ത് കടിച്ചുതൂങ്ങണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം: കെ മുരളീധരന്‍

Uae

വിമാനത്താവള ടെർമിനൽ ഒന്നിലേക്കുള്ള പാലം വീതി കൂട്ടും

Uae

സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫീസ് തിരികെ നൽകണം

Kerala

യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോര് കനക്കുന്നു; ചാണ്ടി ഉമ്മനും രംഗത്ത്

Uae

യു എ ഇയിൽ വിദ്യാലയ വർഷം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു

Kerala

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ ലോറിയിടിച്ച് യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു