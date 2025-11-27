Connect with us

local body election 2025

മഞ്ചേരിയിൽ 153 സ്ഥാനാർഥികള്‍ രംഗത്ത്

എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥികളിൽ അധികവും സ്വതന്ത്രർ

Published

Nov 27, 2025 5:33 pm |

Last Updated

Nov 27, 2025 5:33 pm

മഞ്ചേരി | നഗരസഭയിൽ 53 വാര്‍ഡുകളിലായി മത്സരരംഗത്തുള്ളത് 153 സ്ഥാനാര്‍ഥികൾ. എല്‍ ഡി എഫും യു ഡി എഫും 53 വാര്‍ഡുകളിലും മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ എൻ ഡി എ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ ബി ജെ പി 15 വാര്‍ഡിൽ രംഗത്തുണ്ട്. എസ് ഡി പി ഐ ഏഴ് വാര്‍ഡിലും വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി നാല് വാര്‍ഡിലും മത്സരിക്കുന്നു.
യു ഡി എഫിലെ ധാരണ പ്രകാരം 38 സീറ്റില്‍ മുസ്്ലിം ലീഗും 15 സീറ്റില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സും മത്സരിക്കുന്നു. ലീഗിലെ 34 പേരും കോണി ചിഹ്നത്തിലാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. നാല് പേര്‍ സ്വതന്ത്രരാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് 15 സീറ്റിലും കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്നു.

എല്‍ ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ അധികവും സ്വതന്ത്രരാണ്. 22 വാര്‍ഡുകളില്‍ സി പി എം സ്വന്തം ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്നു. സി പി ഐ ഒരു വാര്‍ഡില്‍ സ്വന്തം ചിഹ്നമായ അരിവാള്‍ നെല്‍ക്കതിര്‍ ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. യു ഡി എഫിന് ശാന്തിഗ്രാമം, തടത്തിക്കുഴി വാർഡുകളിലും എൽ ഡി എഫിന് കോടതിപ്പടി വാര്‍ഡിലും വിമതഭീഷണിയുണ്ട്.

ശാന്തിഗ്രാമം വാര്‍ഡില്‍ ബ്ലോക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്. വാര്‍ഡിലെ മുന്‍ യുഡിഎഫ് കൗണ്‍സിലറും യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവുമായിരുന്ന സിക്കന്തര്‍ ഹയാത്താണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്. തടത്തിക്കുഴി വാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്ന ഡി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ബീന ജോസഫിനും വിമതഭീഷണിയുണ്ട്.

വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ പൂഴിക്കുത്ത് അന്‍സാര്‍ ബീഗത്തിന് യു ഡി എഫിലെ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എല്‍ ഡി എഫില്‍ കോടതിപ്പടി വാര്‍ഡില്‍ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാര്‍ തമ്മിലാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

