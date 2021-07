വീരപോരാളികള്‍ക്കഭിവാദനം; കാര്‍ഗിലില്‍ ശത്രുവിനെ തുരത്തിയ ധീരതയ്ക്ക് 22 വയസ്

Posted on: July 26, 2021 3:18 pm | Last updated: July 26, 2021 at 3:25 pm