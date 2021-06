മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ഒ പി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം; കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് പ്രക്ഷോഭമാരംഭിച്ചു

Posted on: June 17, 2021 6:49 pm | Last updated: June 17, 2021 at 6:49 pm