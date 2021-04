മഹാമാരിയിലും പാഠം പഠിക്കാത്തവര്‍

മഹാമാരി എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ഭേദിച്ച് പടര്‍ന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും മതവൈരവും വര്‍ഗീയ ചിന്തകളും നിര്‍ഗളിപ്പിക്കുന്നവരെ ജനം ഒറ്റപ്പെടുത്തണം. കൊവിഡിനേക്കാള്‍ വലിയ ദുരന്തങ്ങളാണ് ചില വര്‍ഗീയ വിഷവാഹകരുടെ സാന്നിധ്യം രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുന്നത്.

Posted on: April 21, 2021 4:01 am | Last updated: April 21, 2021 at 12:36 am