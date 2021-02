രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിവാഹിതനാകണം; ദളിത് യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം: കേന്ദ്ര മന്ത്രി രാംദാസ് അതാവലെ

റാഞ്ചി |ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള കുടുംബാസൂത്രണ മുദ്രാവാക്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി രാംദാസ് അതാവലെ. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ദളിത് യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ച്ജാതീയത ഇല്ലാതാക്കുകയെന്ന മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്‌നം സഫലമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നുംഅദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'Hum do, Humare do' slogan was used earlier for family planning. If he(Rahul Gandhi) wants to promote this, he must get married. He must marry a Dalit girl & fulfill Mahatama Gandhi's dream of eliminating casteism. It can be used to inspire youth: Union Minister Ramdas Athawale pic.twitter.com/0kZoEtN6dr

— ANI (@ANI) February 16, 2021