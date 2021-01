വരുന്നു, ദേശീയ പശുശാസ്ത്ര പരീക്ഷ

പശു സംരക്ഷണമാകാം. പശു വിജ്ഞാനീയം പരിപോഷിപ്പിക്കുകയുമാകാം. പക്ഷേ അത് പൊതു നൻമയും സ്വസ്ഥതയും ശാസ്ത്രീയതയും മുൻനിർത്തിയാകണം. അല്ലാതെ പശു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാകരുത്.

Posted on: January 9, 2021 11:21 pm | Last updated: January 9, 2021 at 11:21 pm