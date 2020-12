ഫ്രാന്‍സിലെ വര്‍ണവെറി കാണൂ

പോലീസില്‍ നിന്നും ഭരണ സംവിധാനത്തില്‍ നിന്നും ഉത്തരവാദിത്വവും സുതാര്യതയുമാണ് ഫ്രാന്‍സിലെ കറുത്തവരും യൂറോപ്യേതരരും വിശിഷ്യാ അറബ് വംശജരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പോലീസ് അതിക്രമത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ നിരവധി കുടുംബങ്ങള്‍ നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു രാജ്യത്ത്.

Posted on: December 2, 2020 4:01 am | Last updated: December 2, 2020 at 12:54 am