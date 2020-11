കൊവിഡ് നിയമലംഘനം: പിഴത്തുക വര്‍ധിപ്പിച്ചു; മാസ്‌ക് ധരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ 500 രൂപ

Posted on: November 13, 2020 11:54 pm | Last updated: November 13, 2020 at 11:54 pm