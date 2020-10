സഊദിയില്‍ സ്വദേശിവത്ക്കരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു; മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടും

Posted on: October 14, 2020 9:49 pm | Last updated: October 14, 2020 at 9:49 pm