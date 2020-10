മുംബൈ | തനിഷ്ഖ് ജ്വല്ലറി പുറത്തിറക്കിയ പരസ്യത്തിനെതിരെ വ്യാപക വിദ്വേഷ പ്രചാരണവും ബഹിഷ്‌കരണാഹ്വാനവും. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് പരസ്യം ജ്വല്ലറി പിന്‍വലിച്ചു. വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായ ശശി തരൂര്‍, അഭിഷേക് സിംഗ്‌വി അടക്കമുള്ളവര്‍ രംഗത്തുവന്നു.

