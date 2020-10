കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷം: ഒമാനില്‍ രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് രാത്രികാല കര്‍ഫ്യു

Posted on: October 11, 2020 6:43 am | Last updated: October 11, 2020 at 6:43 am