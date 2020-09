ജനാധിപത്യഹത്യ; പിറകെ പെരുങ്കള്ളങ്ങള്‍

സഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ചും അധികാര ദുര്‍വിനിയോഗത്തിലൂടെയും ഏത് ജനവിരുദ്ധ ബില്ലും നിയമമാക്കാം എന്ന ഹുങ്കാണ് സഭയില്‍ കണ്ടത്. കൊവിഡ് ബാധിച്ച ചില അംഗങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യവും ചില സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്‍മാറ്റവും കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വോട്ടെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന ഭയവും പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Posted on: September 30, 2020 4:02 am | Last updated: September 30, 2020 at 12:43 am