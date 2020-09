പൊതുമേഖലാ ബേങ്കുകളിലേക്ക് ഇരുപതിനായിരം കോടി ഒഴുക്കാന്‍ പാര്‍ലിമെന്റിന്റെ അനുമതി തേടി കേന്ദ്രം

Posted on: September 14, 2020 7:39 pm | Last updated: September 14, 2020 at 7:39 pm