കമല ഹാരിസ് പ്രഥമ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത് അമേരിക്കക്ക് അപമാനമാണെന്ന് ട്രംപ്

Posted on: September 9, 2020 6:49 pm | Last updated: September 9, 2020 at 6:49 pm