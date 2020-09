മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് ഇളവ്; ഞായറാഴ്ചകളിലെ ലോക്ഡൗണ്‍ ഒഴിവാക്കി

Posted on: September 4, 2020 4:26 pm | Last updated: September 4, 2020 at 4:26 pm