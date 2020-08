മഴ, മണ്ണിടിച്ചില്‍; കശ്മീരില്‍ ദേശീയ പാത അടച്ചു

ശ്രീനഗര്‍| കനത്ത മഴയില്‍ റംബാനിലെ ജമ്മു- ശ്രീനഗര്‍ ദേശീയപാതയില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍. കശ്മീരിനെ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്ക ഏക ദേശീയപാതയില്‍ ഗതാഗത തടസ്സം നേരിടുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് റോഡിന്റെ ഒരുു ഭാഗം തകര്‍ന്നു.

റോഡിലേക്ക് വീണ പാറകഷ്ണങ്ങള്‍ നീക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അജയ് ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. തകര്‍ന്ന റോഡ് പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേര്‍ത്തു. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്‍ന്ന് തെക്കന്‍ കശ്മീരിലെ ഖാസിഗുണ്ടിലും ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവെച്ചു. ദേശീയപാത അടച്ചിതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി ചെറിയ വാഹനങ്ങള്‍ വഴിയില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

