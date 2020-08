കൊവിഡ് ഭേദമായവര്‍ക്ക് ഇനി ഏഴ് ദിവസത്തെ നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റൈന്‍ ഇല്ല

Posted on: August 22, 2020 11:35 pm | Last updated: August 22, 2020 at 11:35 pm