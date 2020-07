അമേരിക്കയില്‍ ഒബാമയും ബില്‍ഗേറ്റ്‌സും അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തു

Posted on: July 16, 2020 7:27 am | Last updated: July 16, 2020 at 7:27 am