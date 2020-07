ഡൽഹിയിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും

Posted on: July 11, 2020 12:34 pm | Last updated: July 11, 2020 at 12:36 pm