സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാറില്‍ ഭിന്നത; വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍ പദ്ധതി തിരക്കിട്ട് വേണ്ടെന്ന നിലപാടുമായി ഇസ്‌റാഈല്‍

Posted on: July 1, 2020 6:55 pm | Last updated: July 1, 2020 at 7:56 pm