കേരളത്തെ വിമർശിക്കും മുമ്പ് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമൊന്ന് പരിശോധിക്കൂ; മേനകക്ക് മറുപടിയുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ

മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വ്യഗ്രത ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെ

Posted on: June 4, 2020 1:16 pm | Last updated: June 4, 2020 at 1:52 pm