മഹാമാരികള്‍ വരും പോകും, പക്ഷേ..

മഹാമാരിയെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിനുള്ള മറയാക്കി മാറ്റാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഫാസിസത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അക്കാര്യത്തിലവര്‍ ഏറെ മുന്നോട്ടുപോയി എന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ സാഹചര്യത്തിലെ വലിയ നടുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ യാഥാര്‍ഥ്യം.

Posted on: May 26, 2020 8:04 pm | Last updated: May 26, 2020 at 8:04 pm