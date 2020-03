കോവിഡ് 19 : സഊദിയിൽ ജുമുഅഃയും ജമാഅത്തും ഇനി ഇരുഹറമുകളിൽ മാത്രം

Posted on: March 17, 2020 10:30 pm | Last updated: March 17, 2020 at 10:30 pm