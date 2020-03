കൊവിഡ് 19: വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സഊദിയിലെത്തിയവർ പുറത്തിറങ്ങരുത്; കർശന നിയന്ത്രണവുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

Posted on: March 14, 2020 5:15 pm | Last updated: March 14, 2020 at 5:59 pm