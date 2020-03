സഊദിയില്‍ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം ; ജമാഅത്ത് നിസ്‌കാരം പത്ത് മിനുട്ടില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണം

Posted on: March 9, 2020 9:27 pm | Last updated: March 9, 2020 at 9:27 pm