ഡല്‍ഹി അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും വെള്ളിയാഴ്ച കേള്‍ക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശം

Posted on: March 4, 2020 2:12 pm | Last updated: March 4, 2020 at 5:05 pm